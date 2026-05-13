Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Пабло Солари оценил сезон-2025/2026

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари высказался о текущем сезоне. «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Что касается третьего места в РПЛ, нам важно выиграть матч в Махачкале. Нам нужно хорошо поработать, чтобы победить. А что касается Кубка России, мне кажется, это будет очень сложный матч, но думаю, что будет хорошая игра.

Как оцениваю сезон? Думаю, неплохо. Очевидно, что всегда много критики и всегда хочется большего. Но думаю, что лучшим способом завершить сезон будет победа в финале Кубка страны», — приводит слова Солари ТАСС.

Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
