Игрок «Спартака» Пабло Солари оценил сезон-2025/2026

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари высказался о текущем сезоне. «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» 24 мая.

«Что касается третьего места в РПЛ, нам важно выиграть матч в Махачкале. Нам нужно хорошо поработать, чтобы победить. А что касается Кубка России, мне кажется, это будет очень сложный матч, но думаю, что будет хорошая игра.

Как оцениваю сезон? Думаю, неплохо. Очевидно, что всегда много критики и всегда хочется большего. Но думаю, что лучшим способом завершить сезон будет победа в финале Кубка страны», — приводит слова Солари ТАСС.