Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: Кисляку, Батракову, Глебову нужно пробовать себя в Европе

Роман Шишкин: Кисляку, Батракову, Глебову нужно пробовать себя в Европе
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин считает, что молодым российским игрокам стоит пробовать себя в европейском футболе.

«Понятно, что у нас непростая ситуация — мы изолированы от европейского футбола. Тем не менее у нас есть талантливые игроки. Головин, Сафонов и Миранчук всё давно показали. Я не беру наше поколение, когда уезжали Аршавин, Павлюченко, Билялетдинов. Мне кажется, нужно пользоваться моментом. Слухов просто так не бывает. Думаю, интерес есть, за нашими ребятами следят. Кисляку, Батракову, Глебову нужно будет пользоваться предложениями и пробовать себя в Европе. Ничего удивительного не вижу. Думаю, любой футболист хочет играть на как можно более высоком уровне», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«К легионерам отношусь скептически». Шишкин — о Шварце в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android