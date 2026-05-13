Роман Шишкин: Кисляку, Батракову, Глебову нужно пробовать себя в Европе

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин считает, что молодым российским игрокам стоит пробовать себя в европейском футболе.

«Понятно, что у нас непростая ситуация — мы изолированы от европейского футбола. Тем не менее у нас есть талантливые игроки. Головин, Сафонов и Миранчук всё давно показали. Я не беру наше поколение, когда уезжали Аршавин, Павлюченко, Билялетдинов. Мне кажется, нужно пользоваться моментом. Слухов просто так не бывает. Думаю, интерес есть, за нашими ребятами следят. Кисляку, Батракову, Глебову нужно будет пользоваться предложениями и пробовать себя в Европе. Ничего удивительного не вижу. Думаю, любой футболист хочет играть на как можно более высоком уровне», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.