Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Кубка Италии с «Лацио»

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о двух играх подряд с «Лацио». Ранее «Интер» обыграл «Лацио» со счётом 3:0 в Серии А. Сегодня, 13 мая, команды встретятся в финале Кубка Италии.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
— Ожидаете ли вы, что игра будет отличаться от субботней?
— Да, мы определённо ожидаем, что матч будет отличаться от субботнего. Это очень хорошо организованная тактическая команда, поэтому игра будет сложной, у них отличные игроки. Кроме того, это финал, на кону трофей — мы должны быть готовы к тому, что нас ждёт. Стадион будет полон, что станет для нас дополнительным стимулом, это должна быть отличная игра, — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Интера».

