Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У защитника «Спартака» Срджана Бабича родился второй сын

У защитника «Спартака» Срджана Бабича родился второй сын
Комментарии

Московский «Спартак» в социальных сетях поздравил защитника Срджана Бабича с рождением второго сына.

«У Срджана Бабича родился второй сын! Сегодня на свет появился маленький Стефан. Это второй ребёнок в семье Бабичей. Два года назад родился первый сын Михайло.

Поздравляем нашего защитника и его жену Теодору с рождением малыша! Желаем всей семье крепкого здоровья!» — написано в сообщении клуба.

30-летний Срджан Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги защитник провёл 10 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android