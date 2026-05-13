У защитника «Спартака» Срджана Бабича родился второй сын

Московский «Спартак» в социальных сетях поздравил защитника Срджана Бабича с рождением второго сына.

«У Срджана Бабича родился второй сын! Сегодня на свет появился маленький Стефан. Это второй ребёнок в семье Бабичей. Два года назад родился первый сын Михайло.

Поздравляем нашего защитника и его жену Теодору с рождением малыша! Желаем всей семье крепкого здоровья!» — написано в сообщении клуба.

30-летний Срджан Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги защитник провёл 10 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.