Сафонов попал в заявку на игру с «Лансом», по итогам которой «ПСЖ» может стать чемпионом

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов внесён в заявку команды на перенесённый матч 29-го тура чемпионата страны с «Лансом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Встреча состоится сегодня, 13 мая. Команды будут играть на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Начало — в 22:00 мск.

«Ланс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2025/2026. Команда набрала 67 очков за 32 матча. «Пари Сен-Жермен» находится на первой строчке, заработав 73 очка за аналогичное количество игр. «ПСЖ» устроит ничья, чтобы обеспечить чемпионство за один тур до завершения чемпионата.