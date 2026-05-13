Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Сафонов попал в заявку на игру с «Лансом», по итогам которой «ПСЖ» может стать чемпионом

Сафонов попал в заявку на игру с «Лансом», по итогам которой «ПСЖ» может стать чемпионом
Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов внесён в заявку команды на перенесённый матч 29-го тура чемпионата страны с «Лансом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
ПСЖ
Встреча состоится сегодня, 13 мая. Команды будут играть на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Начало — в 22:00 мск.

«Ланс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2025/2026. Команда набрала 67 очков за 32 матча. «Пари Сен-Жермен» находится на первой строчке, заработав 73 очка за аналогичное количество игр. «ПСЖ» устроит ничья, чтобы обеспечить чемпионство за один тур до завершения чемпионата.

Топ-события среды: финал Кубка Гагарина, «золотой» матч для «ПСЖ», теннис, НБА и НХЛ
