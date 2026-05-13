Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Букмекерская компания сообщила, что продолжит поддерживать «Пари НН» в следующем сезоне
В букмекерской компании Pari рассказали, что продолжат поддерживать «Пари Нижний Новгород» вне зависимости от итогов сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице и находится на грани вылета в Лигу Pari.

«Сейчас клуб переживает трудный период, сталкивается с большим давлением со стороны болельщиков, нижегородцев и спортивного сообщества в целом. Но мы как генеральный партнёр продолжаем поддерживать клуб – как в хорошие, так и в сложные времена. Мы верим, что не всё потеряно, и будем болеть за команду в последнем туре, который предоставляет теоретические шансы для команды сохранить прописку.

Чтобы сразу снять вопросы по поводу сотрудничества с клубом: вне зависимости от результатов сезона Pari продолжит поддерживать клуб – текущий контракт это учитывает.

К сожалению, результаты клуба оставляют желать лучшего, но мы как генеральный партнёр не принимаем участия в спортивной деятельности – вектор определяет руководство. С другой стороны, на данный момент клуб выступает в РПЛ в течение пяти сезонов подряд (четыре из которых — с партнёрством Pari), что является рекордом для нижегородских клубов.

Стратегия активации партнёрства может меняться в соответствии с условиями текущего контракта, которые давно зафиксированы и не менялись. Мы найдём возможности для эффективной интеграции бренда при любом раскладе. Например, сохранение прописки в РПЛ важно для присутствия бренда Pari в нейминге клуба Премьер-Лиги и ценнее любого размещения на футболке.

С другой стороны, участие команды в Лиге Pari откроет перед нами колоссальный объём рекламного инвентаря и возможностей по активациям с болельщиками. Будем отталкиваться от результатов сезона, но наша поддержка сохранится в любом случае», – приводит слова представителя пресс-службы Pari Sports.ru.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
