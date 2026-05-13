Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Кэррик близок к назначению в «МЮ» на постоянной основе, среди кандидатов Ираола и Эмери

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» намерено рекомендовать назначение Майкла Кэррика на должность главного тренера на постоянной основе на заседании исполнительного комитета на этой неделе. Об этом сообщил The Athletic.

Отмечается, что генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс считают, что Кэррик — подходящий человек для того, чтобы руководить «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, и готовы сделать предложение сэру Джиму Рэтклиффу. На тренерской базе в Каррингтоне Кэррик участвует в совещаниях по планированию, и среди игроков и персонала есть ожидание, что он получит эту должность.

Клуб взвешивает свои варианты, рассматривая Андони Ираолу из «Борнмута» и Унаи Эмери из «Астон Виллы».

44-летний Майкл Кэррик является временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 13 января 2026 года.

