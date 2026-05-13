Лаутаро Мартинес ответил, сложно ли сохранять концентрацию после завоёванного чемпионства

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о настрое после того, как команда обеспечила себе чемпионство в Серии А. Сегодня, 13 мая, «Интер» сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии.

— Насколько сложно сохранять тот же уровень концентрации спустя неделю после скудетто и всего за несколько дней до празднования чемпионства на матче с «Вероной»?

— Мы профессионалы, уважаем лигу и уважаем «Интер». Мы должны оставаться верными себе и продолжать усердно работать до конца. У нас ещё две игры, а также финал. Суббота показала, что мы не прекращаем работать, потому что всегда хотим совершенствоваться как команда, — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Интера».