Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Павел Мамаев объяснил поражение «Краснодара» в матче с «Динамо»

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев объяснил поражение «Краснодара» в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Я не могу сказать, что потеря очков «Краснодара» в игре с «Динамо» стала удивительной. «Динамо» достаточно сильная и крепкая команда. Этот отрезок сезона в целом очень тяжёлый. Последние пять игр очень сложные, потому что кто-то борется за медали, кто-то — за выживание, кто-то — за чемпионство. Все играют от ножа. Давайте будем откровенны, что «Динамо» — команда с подбором очень сильных игроков. У них стояла задача попасть в тройку, но нельзя сказать: «Вау, «Краснодар» потерял очки с «Динамо» — какие плохие», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
