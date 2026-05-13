Павел Мамаев объяснил поражение «Краснодара» в матче с «Динамо»

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев объяснил поражение «Краснодара» в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Я не могу сказать, что потеря очков «Краснодара» в игре с «Динамо» стала удивительной. «Динамо» достаточно сильная и крепкая команда. Этот отрезок сезона в целом очень тяжёлый. Последние пять игр очень сложные, потому что кто-то борется за медали, кто-то — за выживание, кто-то — за чемпионство. Все играют от ножа. Давайте будем откровенны, что «Динамо» — команда с подбором очень сильных игроков. У них стояла задача попасть в тройку, но нельзя сказать: «Вау, «Краснодар» потерял очки с «Динамо» — какие плохие», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.