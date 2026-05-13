Пять футболистов сборной Ирака не получили визу в США для поездки на ЧМ-2026

У сборной Ирака возникли проблемы перед чемпионатом мира — 2026. Сразу пять игроков национальной команды не получили визы в США для участия в крупном футбольном турнире. Об этом информирует Shafaq News со ссылкой на члена Иракской федерации футбола Галеба аль-Замели.

В визе по разным причинам отказали Ибрагиму Байешу, Моханнаду Али, Зейду Тахсину, Хайдару Абдул-Кариму и Али Аль-Хамади.

Отмечается, что Федерация футбола Ирака намерена обратиться в ФИФА за помощью. Сборная страны надеется, что футбольные чиновники помогут найти оперативное решение проблемы, ведь многие из упомянутых игроков являются важными звеньями в команде.