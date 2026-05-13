Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Мамаев — о Шварце в ЦСКА: знаю лично от ребят, что работой с ним были очень довольны

Российский экс-футболист Павел Мамаев отреагировал на новости о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера ЦСКА.

«Насколько я помню, Шварц достаточно успешно провёл отрезок времени в «Динамо». Он ушёл по каким-то своим причинам. Официально это не озвучивали. Если говорить о его пребывании в России, то у него достаточно хорошо получилось. Знаю лично от ребят, которые на тот момент были в клубе, что все были очень довольны работой под его руководством. У него точно есть положительная характеристика от игроков. По результату у него тоже хорошая динамика. Эта опция хорошая, но не думаю, что в ЦСКА это единственный вариант», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

