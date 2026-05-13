Дегтярёв: ужесточение лимита на легионеров изменит финансовые потоки в сторону детей

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, как принималось решение об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Со следующего сезона в заявку будет разрешено внести 12 иностранцев, одновременно на поле смогут появиться семь.

«Поставил вопрос коллегам: мы или начинаем вместе вкладываться в детско-юношеский футбол или мы будем вас к этому побуждать. Дискуссия шла год, в основном в СМИ, но ни к каким существенным переменам не привела. За это время в Минспорта побывали главы Российского футбольного союза и РПЛ, два руководителя клубов, а большинство участников процесса сконцентрировались на том, чтобы отговорить, надавить, повлиять и в итоге не допустить изменения параметров лимита. Но вы знаете, приказ подписан. Со следующего сезона 12 иностранцев в заявке, семь — на поле.

Для всех руководителей клубов двери Минспорта открыты, и через год мы эту дискуссию продолжим. Посмотрим, сколько денег пошло в академии, сколько законтрактовано молодых российских спортсменов, как менялось их игровое время. Мой прогноз —100%, что это изменит финансовые потоки в сторону детей», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.