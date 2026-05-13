Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Зенит» готов предложить «Динамо» два варианта сделки по Тюкавину — источник

«Зенит» ближайшим летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спорт-экспресс».

По сведениям источника, «Зенит» хочет купить Тюкавина за € 20 млн — это первый возможный вариант. Второй вариант предложения — € 10 млн плюс полузащитник Андрей Мостовой.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за московский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. Ранее СМИ сообщали, что в контракте Константина с «Динамо» прописана сумма отступных € 20 млн, но она доступна только европейским клубам. Для клубов Мир РПЛ в контракте Тюкавина не предусмотрены отступные.

