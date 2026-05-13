Лаутаро Мартинес оценил период работы с тренером Кристианом Киву в «Интере»

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о работе с главным тренером Кристианом Киву. Ранее команда обеспечила себе чемпионство в Серии А.

— Киву привнёс современный стиль игры. Чувствуете ли вы, что ещё больше выросли и полностью раскрыли свой потенциал?

— Я значительно вырос, доволен этим, несмотря на проблему с икроножной мышцей, которая немного меня замедлила. Очень много работал, чтобы восстановиться, даже несмотря на то, что потом получил ещё одну травму. Очень доволен сезоном, доволен командой и тренером. Вначале были сомнения, но он сразу всё прояснил, мы его выслушали, всё прошло очень хорошо, — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Интера».