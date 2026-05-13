Молодёжная сборная России дважды сыграет с Ираком в Турции в июне

Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с командой Ирака U23 в Турции. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Отмечается, что товарищеские матчи состоятся на учебно-тренировочном сборе в Анталье в период с 3 по 10 июня. Точные даты игр будут определены позднее. Команда начнёт учебно-тренировочный сбор в Новогорске 29 мая.

Ранее в марте в Турции россияне обыграли национальную команду Узбекистана U21 (2:1) и уступили сборной Иордании U23 (1:2).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.