Тренер молодёжной сборной России высказался о предстоящих матчах с командой Ирака U23

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о предстоящем сборе команды в Турции, где предстоит сыграть два товарищеских матча с Ираком U23. Россияне начнут учебно-тренировочный сбор в Новогорске 29 мая.

«В марте мы уже провели большую часть работы по оценке кандидатов. На её основе и будет делаться выбор окончательного состава на июньский сбор. Отмечу, что на этот раз у нас будет много ребят 2006 года рождения, поскольку нашей юношеской сборной поступило предложение сыграть с командой Египта U19. Поскольку многие ребята 2008 года рождения будут сдавать выпускные экзамены, юношей усилят футболисты 2007 года рождения.

Что касается наших соперников, то информации о них пока не очень много. Сборная Ирака U23 в январе сыграла в финале Кубка Азии, после чего их команда, как и наша, начала новый цикл. Состав у соперника только формируется, и пока нет понимания ни об их тренерском штабе, ни о стилистике игры. У нас же много своих задач. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки. Для этого нужно время и работа. Поэтому на летнем сборе будем отталкиваться не от соперника, а от своих задач», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.