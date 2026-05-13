«Барселона» и Левандовски приостановили переговоры о новом контракте — Романо

Испанская «Барселона» и нападающий Роберт Левандовски перестали вести переговоры о новом контракте. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Роберт Левандовски и «Барселона»: переговоры о новом контракте полностью приостановлены, и летний уход уже близок. Если не поступит нового предложения, Левандовски покинет клуб в статусе свободного агента.

Клубы саудовской Про-Лиги и МЛС проявляют интерес, итальянские клубы тоже, но для них переход слишком дорог.

На данном этапе, как сообщалось вчера, его пребывание в клубе крайне маловероятно», — написал Романо.

37-летний Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.