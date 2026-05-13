Сборная Мексики объявила расширенный состав на ЧМ-2026

Сборная Мексики в социальных сетях опубликовала предварительный состав из 55 игроков на чемпионат мира 2026 года.

Расширенный состав сборной Мексики:

Вратари: Алекс Падилья («Атлетик» Бильбао), Антонио Родригес («Тихуана»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Карлос Морено («Пачука»), Гильермо Очоа (АЕЛ), Рауль Ранхель («Чивас»).

Защитники: Брайан Гонсалес («Чивас»), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Эдуардо Агила («Атлетико Сан-Луис»), Эверардо Лопес («Толука»), Исраэль Рейес («Америка»), Хесус Ангуло («Тигрес»), Хесус Гальярдо («Толука»), Хесус Гомес («Тихуана»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хорхе Санчес (ПАОК), Хулиан Араухо («Селтик»), Луис Рэй («Пуэбла»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»), Рамон Хуарес («Америка»), Ричард Ледесма («Чивас»), Виктор Гусман («Монтеррей»).

Полузащитники: Алексей Домингес («Пачука»), Алексис Гутьеррес («Америка»), Альваро Фидальго («Бетис»), Брайан Гутьеррес («Чивас»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Денсель Гарсия («Хуарес»), Диего Лайнес («Тигрес»), Эфраин Альварес («Чивас»), Элиас Монтьель («Пачука»), Эрик Санчес («Америка»), Эрик Лира («Крус Асуль»), Хильберто Мора («Тихуана»), Исаиас Виоланте («Америка»), Хереми Маркес («Крус Асуль»), Хордан Каррильо («Пумас»), Хорхе Рувалькаба («Нью-Йорк Ред Буллз»), Кевин Кастаньеда («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва), Луис Ромо («Чивас»), Марсель Руис («Толука»), Обед Варгас («Атлетико» Мадрид), Орбелин Пинеда (АЕК), Хесус Ангуло («Толука»).

Нападающие: Алексис Вега («Толука»), Армандо Гонсалес («Чивас»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Херман Бертераме («Интер Майами»), Гильермо Мартинес («Пумас»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Роберто Альварадо («Чивас»), Сантьяго Хименес («Милан»).

