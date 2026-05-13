Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Мамаев: новости об интересе «ПСЖ» к Кисляку неудивительны — у него безграничный потенциал

Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев отреагировал на новости об интересе «Пари Сен-Жермен» к хавбеку ПФК ЦСКА Матвею Кисляку.

«Почему интерес из Европы к нашим ребятам должен удивлять? Ребята очень талантливые. Я неоднократно говорил, что вообще считаю Матвея Кисляка самым талантливым игроком среди молодёжи. Для меня новости об интересе «ПСЖ» неудивительны. Если это действительно так, я буду очень рад и желаю ему оказаться в этом клубе. Матвею это очень поможет развиться. Складывается такое ощущение, что у него безграничный потенциал и по-футбольному сильный игрок. У него есть всё, чтобы выходить на новый уровень.

Лёша Батраков на протяжении двух сезонов доказывает, что достоин перехода в европейский клуб. Хотелось бы, чтобы всё это не осталось на уровне слухов, а ребятам действительно поступило хорошее предложение. Пусть не от «ПСЖ», но от серьёзных клубов. Сейчас вся страна болеет за «ПСЖ», чтобы Мотя выиграл Лигу чемпионов — это же прекрасно. Ребята тоже это осознают. Для нас, болельщиков, потрясающе, если наши ребята будут играть в Европе, а мы будем за ними следить», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
