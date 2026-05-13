Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Даниэль Руис покинет ПФК ЦСКА ближайшим летом

Колумбийский вингер ПФК ЦСКА Даниэль Руис покинет московский клуб по окончании текущего сезона. Он не останется в стане армейцев по окончании аренды, московский клуб не будет выкупать его у «Мильонариоса». Об этом сообщили в агентстве футболиста.

«Руис покидает ЦСКА и возвращается в «Мильонариос». Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах.

Доволен ли Даниэль опытом в ЦСКА? Нет. Челестини сам просил его переход, у нас даже был совместный видеозвонок, где он говорил, что игрок ему нравится. Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты и шла наверху таблицы, но позже ему перестали давать возможность выходить на поле. Мы в поисках клуба, которому понравится Даниэль», — сообщили изданию Sport24 в агентстве Best of You Sports.

Напомним, Руис провёл в текущем сезоне 7 матчей во всех турнирах.

