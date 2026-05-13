ФИФА может ввести нестандартный выход игроков на поле в матчах ЧМ-2026

ФИФА собирается отказаться от традиционного выхода игроков на поле на чемпионате мира — 2026, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

Представители ФИФА сейчас тестируют новую форму выхода игроков, вместо того, чтобы придерживаться традиционного футбольного подхода. При этом в ФИФА не хотят использовать систему одиночного выхода на поле, которую тестировали в решающих стадиях клубного чемпионата мира — стадионный диктор объявлял каждого футболиста отдельно во время его выхода на поле.

Отмечается, что ФИФА хочет продвигать всех футболистов персонально, не копируя при этом один в один подход баскетбольной лиги НБА, который пытались внедрить на клубном ЧМ.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.