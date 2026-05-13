Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Неприемлемо». Тони Кроос высказался о результатах «Реала»

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос высказался о результатах «сливочных» в нынешнем сезоне. Также он затронул тему поражения от «Барселоны» в матче 35-го тура Ла Лиги (0:2).

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Два сезона без побед неприемлемы для «Реала», точка. Результат на поле обусловлен плохой внутренней динамикой. Возможно, игроки «Реала» были мотивированы на победу в «эль класико», но этого оказалось недостаточно. Исход был предрешён. Думаю, они бы с радостью приняли этот результат ещё до начала матча. Второй тайм был более сбалансированным, но забить не удалось.

Игроки «Барселоны», причастные к победе, Дани Ольмо и Ферран Торрес, возможно, не вышли бы в стартовом составе, если бы все остальные футболисты были доступны. Но имена в данном случае не имеют большого значения, потому что у «Барселоны» есть хорошо отработанные игровые планы и движения, сформированные на тренировках», — приводит слова Крооса Footmercato.

Мадридский «Реал» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Команда не смогла выиграть ни одного трофея в текущем сезоне, потеряв возможность взять Примеру в минувшем матче 35-го тура чемпионата с «Барселоной» (0:2). Ранее команда уступала каталонцам в финале Суперкубка Испании, не смогла пройти рубеж 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Кубка страны.

Ламин Ямаль потроллил «Реал» на чемпионском параде. Видео
