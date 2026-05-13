Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Кроос рассказал, кто станет ключевым игроком «Реала» в ближайшем будущем

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о молодом хавбеке «сливочных» Арде Гюлере. Он считает турка будущим ключевым игроком мадридской команды.

«Арда Гюлер — будущий ключевой игрок «Реала». Он много играл в этом году и будет очень важен для «Реала» в ближайшем будущем. Его оптимальная позиция — «десятка», у ворот. У него отличный завершающий пас, поэтому ему нужно быть рядом с нападающими и вингерами. Он не форвард, поэтому его потенциал в центре атаки ограничен. При этом Гюлер способен создавать моменты из глубины поля», — приводит слова Тони Крооса Footmercato.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

