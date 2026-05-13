«ПСЖ» проявляет интерес к хавбеку «Реала» Вальверде — El Chiringuito

Французский «ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде. Журналист Маркос Бенито в эфире El Chiringuito сообщил, что парижане уже связались с окружением уругвайца. Однако это не означает, что Вальверде намерен покинуть «Реал» или что мадридцы говорили игроку искать новую команду.

Ранее появилась информация, что Вальверде подрался с полузащитником Орельеном Тчуамени в раздевалке во время командной тренировки на прошлой неделе. В результате инцидента уругваец упал, ударился о стол и получил черепно-мозговую травму. Клуб оштрафовал обоих игроков на € 500 тыс.

В этом сезоне Вальверде провёл 48 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами и 13 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает уругвайца в € 120 млн.