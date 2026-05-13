Главная Футбол Новости

«Есть ли справка или нет?» Радимов ответил на выпад со стороны Талалаева

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на выпад в свой адрес со стороны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен. Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту. Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» — приводит слова Радимова издание «РБ Спорт».

После поражения от «Локомотива» в 29-м туре Мир РПЛ «Балтика» Андрея Талалаева потеряла шансы на попадание в тройку призёров. Радимов заявил, что «Балтике» не хватило сил в весенней части сезона, возложив вину на Талалаева, что вызвало реакцию специалиста. Ранее между ними также случилась перепалка в прямом эфире.

