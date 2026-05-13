Талалаев: «Балтика» — проект, который через какое-то время может претендовать на трофеи

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, надолго ли он останется в калининградской команде.

— В вашей карьере тренера вы ни в одном клубе не работали больше двух с половиной лет. В начале следующей весны будет два с половиной года в «Балтике». Есть ли у вас момент в голове: вы в «Балтике» задержитесь на дольше?

— У меня нет какой-то временной отметки своей работы. Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца. Когда происходит разрыв контракта, я анализирую, по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольство материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей амбициям или задачам, которые ставятся. Иногда это форм-мажорные ситуации. Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера — это серьёзный срок. В этом году зимой у меня были достаточно серьёзные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места. Я не скрываю этого. Но «Балтика» — это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это — борьба за первое место и трофеи. Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности. Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе. Любое соревнование, в котором мы участвуем, — это соревнование за трофей. Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование — мы должны претендовать, чтобы выиграть.

Сейчас со своими тренерами разговариваем, к отпуску готовятся. Я говорю: «Ты едешь туда, ты — туда, ты даёшь задание такое». Мы хотим купить систему, потому что нас отключили от всех систем европейских. Мы должны дать задание футболистам. У нас индивидуальной работы очень много. Я доверяю игрокам. Мы не делаем какие-то втягивающие тренировки. Они должны прийти с 19-дневного отпуска, где девять дней они должны провести фиксированные тренировки. Я хочу контролировать. Контролировать не для того, чтобы знать, сколько он сделал или не доделал. А для того, чтобы та нагрузка, которая даётся, а у нас она запредельная, не травмировала игроков, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 29 матчей чемпионата России «Балтика» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.