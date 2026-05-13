«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 13 мая, состоится перенесённый матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 35 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 74 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Орлы» заработали 44 очка и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы победила «Брентфорд» со счётом 3:0, а подопечные Оливера Гласнера сыграли вничью с «Эвертоном» — 2:2.