Защитник «Арсенала» Бен Уайт выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт получил травму колена в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), из-за чего выбыл до конца сезона.

«После воскресного матча с «Вест Хэм Юнайтед» последующие обследования и консультации специалистов подтвердили, что Бен Уайт получил серьёзную травму медиальной связки колена, из-за которой он выбыл до конца сезона.

В данный момент наша медицинская команда занимается восстановлением и реабилитацией Бена, и все сосредоточены на том, чтобы Бен был готов к началу предсезонной подготовки», – сообщает официальный сайт «Арсенала».

После 36 туров «Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (74) с игрой в запасе отстаёт на пять очков.