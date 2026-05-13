Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Защитник «Арсенала» Бен Уайт выбыл до конца сезона из-за травмы

Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт получил травму колена в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), из-за чего выбыл до конца сезона.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 83'    

«После воскресного матча с «Вест Хэм Юнайтед» последующие обследования и консультации специалистов подтвердили, что Бен Уайт получил серьёзную травму медиальной связки колена, из-за которой он выбыл до конца сезона.

В данный момент наша медицинская команда занимается восстановлением и реабилитацией Бена, и все сосредоточены на том, чтобы Бен был готов к началу предсезонной подготовки», – сообщает официальный сайт «Арсенала».

После 36 туров «Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (74) с игрой в запасе отстаёт на пять очков.

