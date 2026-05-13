Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Бавария» согласовала условия трансфера с вингером «Ньюкасла» — Бен Джейкобс

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения о личных условиях с вингером «Ньюкасла» Энтони Гордоном. По информации журналиста Бена Джейкобса, опубликованной на его странице в социальной сети X, сейчас ведутся переговоры между клубами. «Сороки» готовы расстаться с одним из своих ключевых игроков, однако требуют за него не менее € 75 млн.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской «Барселоны». Энтони Гордон провёл 46 матчей за «Ньюкасл» в текущем сезоне, забив 17 голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2030 года, а рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет € 60 млн.

