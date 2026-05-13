«Реал» не 50 лет без побед». Арбелоа — о необоснованности разговоров о кризисе в клубе

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа на пресс‑конференции перед матчем 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» прокомментировал предположения о том, что команда достигла низшей точки в текущем сезоне. Мадридский клуб остался без трофеев второй год подряд.

— Считаете ли вы, что в этом сезоне команда достигла дна?

— Это удивительно… А чего тогда достигают остальные клубы? Мы не 50 лет без побед. Очевидно, что «Реал» находится там, где находится, благодаря высоким требованиям и неудовлетворённости достигнутым. Не знаю, найдётся ли здесь кто‑то, кто осмелится утверждать, что «Реал» ничего не выиграет в следующем году. Я — нет. У меня нет ощущения нестабильности, раскола в раздевалке… «Реал» уже давно делает многое правильно: клуб здоров, хорошо управляется, в нём играют отличные футболисты. Летом клуб проведёт необходимый анализ, чтобы усилить команду и сделать «Реал» ещё сильнее. Но это спорт — невозможно выигрывать Лигу чемпионов или Ла Лигу каждый год. С трезвой головой и высокими требованиями «Реал» снова будет побеждать, это точно, — приводит слова Арбелоа AS.