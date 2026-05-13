Игроки «ПСЖ» проведут матч с «Лансом» в форме с Лабубу

Футболисты «ПСЖ» сыграют в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» в форме, на которой будет изображён бренд коллекционных плюшевых игрушек Лабубу. Встреча пройдёт сегодня, 13 мая, начало в 22:00 мск.

«На футболках «Пари Сен-Жермен» в рамках акции Night Edition с «Лансом» будет представлен особый дизайн, вдохновлённый Лабубу.

Эта инициатива демонстрирует стремление клуба укрепить свои позиции на стыке спорта, моды и современной культуры, а также продолжить своё международное присутствие благодаря проектам Ici C’est Paris – La Maison», – сообщает аккаунт «ПСЖ» в социальной сети X.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции. В той игре парижский клуб одержал победу со счётом 2:0.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем» 17 мая. В этот же день «Ланс» проведёт матч с «Лионом».