Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

И. о. президента «Барселоны» ответил Флорентино Пересу после критики в адрес каталонцев

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте ответил на критику от президента «Реала» Флорентино Переса, которую руководитель высказал на пресс-конференции в понедельник, 12 мая.

«Слова Флорентино показались мне жалкими и полными лжи. Клуб уже вчера опубликовал заявление о рассмотрении возможности судебного иска, но я хочу сказать, что этот манёвр Флорентино Переса, направленный на сокрытие спортивной катастрофы, которая длится уже два года, ни к чему не приведёт.

Семь украденных чемпионских титулов? Это полная ложь. Объективно говоря, это неправда. Он это знает, мы будем защищаться, мы обязаны это сделать перед болельщиками и клубом, и никто не смеет трогать клуб.

Пока нет никаких новостей о возможном судебном разбирательстве. Дело находится в руках юридического отдела со вчерашнего дня, и мы будем сообщать о любых дальнейших событиях по мере их появления. Но красные линии никогда не должны переступаться, и этот человек уже их переступил. Я смотрел пресс-конференцию не в прямом эфире, и она не вызвала у меня ни смеха, ни слёз. Мне стало его жаль.

Пирри [Хосе Мартинес Санчес], почётный президент, и некоторые члены совета директоров приехали в воскресенье. Они были очень милы и дружелюбны. Мне нечего им сказать, но президент — высший представитель клуба, и, когда он делает подобные заявления, я считаю их жалкими и неправдивыми», — приводит слова Юсте Mundo Deportivo.

Во время общения с журналистами глава «сливочных» отметил коррупционную составляющую сотрудничества между сине-гранатовыми и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Также Перес сообщил о передаче соответствующих документов по этому делу в УЕФА.

