Главная Футбол Новости

Булыкин: Шварц не та кандидатура, которая обсуждается в ЦСКА

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА со всеми тренерами находится в близком контакте. Угадают или не угадают с новым тренером? Это второй вопрос. Был у них Челестини, не как Николич, но что-то не устраивало. Теперь интересно понять, какие критерии нужны для нового главного тренера. Если политические проблемы не закончились, Шварц может также взять и уйти из ЦСКА, как это было с «Динамо». Думаю, что он не та кандидатура, которая обсуждается в ЦСКА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее в прессе появилась информация, что немецкий специалист является главным кандидатом на эту должность.

