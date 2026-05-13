Главная Футбол Новости

Безруков из «Рубина» показал швы на лице и раскритиковал судью матча со «Спартаком»

Безруков из «Рубина» показал швы на лице и раскритиковал судью матча со «Спартаком»
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков показал швы на лице после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) и раскритиковал арбитра встречи Ивана Абросимова. Травма произошла из-за столкновения с хавбеком красно-белых Игорем Дмитриевым.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

Фото: Из личного архива Безрукова

«Судья сказал: «Ты сам подлез под игрока». Смешно, конечно. По его логике, я сам захотел удариться о локоть соперника», – написал Безруков в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Руслан Безруков принял участие в 30 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 29 туров чемпионата России казанский «Рубин» находится на седьмой строчке турнирной таблицы с 42 очками.

Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
