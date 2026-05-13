Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Инфантино прокомментировал высокие цены на билеты на чемпионат мира — 2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику по поводу высоких цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года. Он отметил, что цены оправданны и отражают реалии американского рынка, где индустрия развлечений является одной из самых сильных в мире.

Инфантино подчеркнул, что в Соединённых Штатах невозможно посетить даже студенческий матч дешевле $ 300, поэтому для турнира такого масштаба, как чемпионат мира, рыночные цены вполне оправданы.

Кроме того, Инфантино затронул вопрос перепродажи билетов, которая официально разрешена в США. Он пояснил, что установление слишком низких цен может привести к тому, что перекупщики будут продавать билеты по гораздо более высокой цене. Президент ФИФА призвал болельщиков не зацикливаться на высоких ценах на вторичном рынке.

«Если кто-то выставляет на перепродажу билеты на финал за $ 2 млн, во-первых, это не значит, что билеты действительно стоят $ 2 млн, и, во-вторых, это не значит, что кто-то их купит», — приводит слова Инфантино ESPN.

