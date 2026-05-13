Вратарь «Пари НН» Медведев обратился к болельщикам и объяснил поведение после игры с ЦСКА

Комментарии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев обратился к болельщикам и объяснил поведение после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородская команда уступила ЦСКА (1:2). Футболист обрушился с критикой в адрес болельщиков команды. Футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

Видео доступно на странице «Пари Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие болельщики, всем привет. Хочу к вам обратиться и пояснить ситуацию, которая была после матча с футбольным клубом ЦСКА. Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей, я оставляю при себе.

То, что произошло после пропущенного гола… я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции. Хочу ещё раз принести извинения за нецензурную брань, за то, как я выражал свои эмоции.

Хочу пригласить всех неравнодушных болельщиков, и кто искренне поддерживает нашу команду, на заключительную игру чемпионата, которая очень важна для нас и для вас, в Казань. Оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы и буду рад вас видеть на стадионе. Всех тех, кому мы небезразличны, кто искренне поддерживает эту команду и искренне переживает за нас. Спасибо за поддержку», — сказал Медведев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

