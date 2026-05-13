Арбелоа отказался комментировать слухи о своём будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о слухах вокруг своего будущего в клубе на пресс‑конференции перед матчем 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо».

— Думаете ли вы о своём будущем? Ходят слухи о Моуринью — остались бы вы в его тренерском штабе?

— Я понимаю эти вопросы, но прошу уважать моё решение сосредоточиться на матче. После завершения Ла Лиги я смогу ответить на них. Сейчас нужно думать об «Овьедо».

— Вам ясно ваше будущее?

— Я понимаю сомнения — я бы задавал те же вопросы на вашем месте. Но моя философия — думать не о себе, а о том, что лучше для «Реала», — приводит слова Арбелоа AS.