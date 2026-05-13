Булыкин: защитники «Краснодара» чудили полсезона, а «Зенит» добился осечки соперника

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2) и потерял лидерство в таблице РПЛ.

«У нас все команды играют посредственно. Я бы не говорил, что «Зенит» чем-то выделяется в этом плане. Все команды проигрывали непонятно кому и чудом выигрывали. А в конце сезона, когда нужно было проявить характер, «Краснодару» не хватило сил и класса.

Их защитники чудили полсезона, это всё сказывалось. У нас нет команды, которая бы мощно играла на протяжении всего сезона. «Зенит» не опускал руки, ждал и преследовал «Краснодар» в чемпионской гонке. И добился осечки соперника», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65).