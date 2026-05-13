Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Джона Дурана прибыл в Стамбул на переговоры с турецкими клубами — Сабунчуоглу

Агент Джонатан Эррера, представляющий интересы форварда Джона Дурана, выступающего на правах аренды за «Зенит», прибыл в Стамбул на переговоры с турецкими клубами о трансфере, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х.

Сообщается, что агент поддерживает хорошие отношения с «Галатасараем». Ранее Эррера уже предлагал услуги Дурана турецкому гранду.

Дуран перешёл в «Зенит» на правах аренды в феврале 2026 года. Колумбиец был арендован у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона. Дуран провел за сине-бело-голубых девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

