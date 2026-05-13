Анчелотти подтвердил участие 41-летнего Тьяго Силвы в ЧМ в составе сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что 41-летний защитник Тьяго Силва войдёт в состав команды на предстоящий чемпионат мира. В текущем сезоне Силва выступает за клуб «Порту», с которым у него действующий контракт до 30 июня 2026 года.

«Тьяго Силва входит в наши планы, да. Он играет очень хорошо, выиграл чемпионат Португалии и находится в отличной физической форме. Лидеры важны. К счастью, в этом составе есть очень уважаемые лидеры. Это игроки, которые не много говорят, но подают хороший пример — такие как Алисон, Каземиро, Маркиньос и Рафинья. В этом смысле команда в надёжных руках», — приводит слова Анчелотти The Guardian.

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.