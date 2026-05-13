Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти подтвердил участие 41-летнего Тьяго Силвы в ЧМ в составе сборной Бразилии

Анчелотти подтвердил участие 41-летнего Тьяго Силвы в ЧМ в составе сборной Бразилии
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что 41-летний защитник Тьяго Силва войдёт в состав команды на предстоящий чемпионат мира. В текущем сезоне Силва выступает за клуб «Порту», с которым у него действующий контракт до 30 июня 2026 года.

«Тьяго Силва входит в наши планы, да. Он играет очень хорошо, выиграл чемпионат Португалии и находится в отличной физической форме. Лидеры важны. К счастью, в этом составе есть очень уважаемые лидеры. Это игроки, которые не много говорят, но подают хороший пример — такие как Алисон, Каземиро, Маркиньос и Рафинья. В этом смысле команда в надёжных руках», — приводит слова Анчелотти The Guardian.

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Материалы по теме
Анчелотти обсудил с президентом Бразилии вызов Неймара в сборную на ЧМ-2026 — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android