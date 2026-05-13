«У «Зенита» два «левых» легионера всегда было». Бубнов — об изменении лимита в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ следующего сезона и прокомментировал, как изменения скажутся на «Зените».

«На следующий год семь будет, сейчас восемь. А через год их шесть будет. На два меньше. В принципе, у «Зенита» два «левых» легионера всегда было, есть и поэтому для них это не проблема. Кем заменить… правильно, у них есть свои воспитанники хорошие. Больше того, с их деньгами они могут любого российского футболиста лучшего купить. У них проблем никогда не будет, и они никогда не опустятся [в турнирной таблице]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Начиная с сезона-2026/2027 клубы Российской Премьер-Лиги смогут включать в заявку максимум 12 иностранных футболистов, из которых только семь получат право одновременно находиться на поле.