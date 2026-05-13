Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Джон Дуран провёл в Стамбуле два дня на фоне интереса «Галатасарая» к игроку — Fanatik

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран, выступающий на правах аренды за «Зенит», провёл в Стамбуле два дня на фоне интереса «Галатасарая» к игроку. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, колумбийский форвард находился в турецкой столице с 11 по 13 мая. Футболист вылетел из Стамбула сегодня утром. Помимо этого, в прессе появлялась информация, что агент игрока Джонатан Эррера также находится в Турции.

Напомним, ранее Дуран выступал за «Фенербахче». Игрок перешёл в «Зенит» на правах аренды в феврале 2026 года. Колумбиец провёл за сине-бело-голубых девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Комментарии
