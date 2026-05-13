Душан Влахович может перейти в мадридский «Атлетико» свободным агентом — Скира

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович был предложен мадридскому «Атлетико» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Контракт сербского нападающего туринского клуба истекает нынешним летом. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Душан Влахович перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 85,4 млн. В текущем сезоне нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу в 17 играх Серии А. В Лиге чемпионов серб провёл четыре встречи и оформил 3+1 по «гол+пас».