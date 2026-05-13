AS: «Реал» предлагал игрокам премию по € 500 тыс. каждому за выход в полуфинал ЛЧ

Президент «Реала» Флорентино Перес и руководство клуба предлагали каждому футболисту премию в размере € 500 тыс. за выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает AS, данное решение было принято после первого матча 1/4 финала турнира с «Баварией» для дополнительной мотивации игроков.

Руководство клуба планировало компенсировать расходы за счёт призовых от УЕФА: выход в полуфинал гарантировал «Реалу» € 15 млн. Аналогичную сумму мадридцы могли получить от продажи билетов на домашний матч следующей стадии турнира.

Несмотря на предложенный бонус, команда покинула турнир. «Реал» уступил «Баварии» в четвертьфинальных матчах со счётом 1:2 и 3:4. В последний раз клуб выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024, обыграв в решающем матче дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.