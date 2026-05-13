Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«ЦСКА — команда…» Павлюченко задумался над завершением предложенной ему фразы

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко задумался над завершением предложенной ему фразы, посвящённой ЦСКА.

— Продолжите фразу: «ЦСКА — команда…»
— ЦСКА — команда… так себе, — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. В составе красно-белых футболист трижды становился серебряным призёром чемпионата России и выигрывал Кубок страны. Выступая за «Спартак», форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Также футболист известен по выступлениям за «Ротор», «Тоттенхэм», «Локомотив» и «Урал».

