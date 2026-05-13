Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Барселоны» Пике поддержал Переса в ситуации с дракой Вальверде и Тчуамени

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в ситуации с дракой между игроками «сливочных» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Каждый год в раздевалках происходят драки. Флорентино об этом говорил, я этого не видел, но читал. Каждый год люди дерутся, это нормально.

Я никогда в жизни ни с кем не дрался. Одно дело — ударить кого-то клюшкой для гольфа, как это было у Арбелоа (ранее тренер на пресс-конференции рассказал, как один из его товарищей по команде ударил другого клюшкой для гольфа. — Прим. «Чемпионата»), и совсем другое — устроить небольшую потасовку в раздевалке. Это дружеская драка», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Ранее Перес на пресс-конференции, 12 мая, прокомментировал словесный конфликт между полузащитниками на тренировке перед «эль класико», который перерос в драку в раздевалке.

