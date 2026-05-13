Лукаку покинет «Наполи» по окончании сезона — Моретто

Сотрудничество между «Наполи» и нападающим Ромелу Лукаку завершится по окончании текущего сезона, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х.

Бельгийский форвард прекратил рабочие и личные контакты с большинством партнёров по команде, а также с представителями спортивного руководства клуба. Ситуация свидетельствует о полном разрыве отношений между игроком и неаполитанской организацией.

Согласно данным источника, основной целью Лукаку был переход в один из клубов Милана, что связано не только с профессиональными, но и с личными обстоятельствами. Тем не менее на данный момент оба миланских клуба — «Интер» и «Милан» — не рассматривают возможность подписания контракта с футболистом: переговоры не ведутся, а потенциальные варианты сотрудничества фактически исключены.

Ранее Лукаку отказался возвращаться в расположение «Наполи» после мартовской паузы на матчи сборных. Ситуация возникла в конце марта 2026 года, когда футболист покинул расположение сборной Бельгии и остался в стране для индивидуальной реабилитации, не согласовав это с клубом.