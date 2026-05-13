Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку покинет «Наполи» по окончании сезона — Моретто

Лукаку покинет «Наполи» по окончании сезона — Моретто
Комментарии

Сотрудничество между «Наполи» и нападающим Ромелу Лукаку завершится по окончании текущего сезона, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х.

Бельгийский форвард прекратил рабочие и личные контакты с большинством партнёров по команде, а также с представителями спортивного руководства клуба. Ситуация свидетельствует о полном разрыве отношений между игроком и неаполитанской организацией.

Согласно данным источника, основной целью Лукаку был переход в один из клубов Милана, что связано не только с профессиональными, но и с личными обстоятельствами. Тем не менее на данный момент оба миланских клуба — «Интер» и «Милан» — не рассматривают возможность подписания контракта с футболистом: переговоры не ведутся, а потенциальные варианты сотрудничества фактически исключены.

Ранее Лукаку отказался возвращаться в расположение «Наполи» после мартовской паузы на матчи сборных. Ситуация возникла в конце марта 2026 года, когда футболист покинул расположение сборной Бельгии и остался в стране для индивидуальной реабилитации, не согласовав это с клубом.

Материалы по теме
«Я разочарован в Лукаку». Конте — об отказе нападающего возвращаться в «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android