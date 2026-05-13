Возвращение Моуринью в «Реал» состоится после перевыборов президента клуба — Романо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью может вернуться в мадридский «Реал» после перевыборов президента клуба, объявленных нынешним руководителем «сливочных» Флорентино Пересом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, переговоры между испанским клубом и португальским наставником переходят в финальную стадию. При этом для назначения специалиста необходимо одобрение Флорентино Переса, которое, вероятно, может быть озвучено после выборов.

Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Нынешним наставником команды является Альваро Арбелоа.