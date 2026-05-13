Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Булыкин: Тюкавину проще уехать в Европу и поиграть в Лиге чемпионов

Булыкин: Тюкавину проще уехать в Европу и поиграть в Лиге чемпионов
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу приоритетного варианта продолжения карьеры для форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Если «Зенит» предложит большие деньги «Динамо», то Тюкавин может согласиться на трансфер. Этот переход можно представить. Но Костя говорил, что хочет из «Динамо» уехать в Европу. Ему проще уехать туда, где он будет себе строить международную карьеру.

Хотя в футболе говорят: «Никогда не говори никогда». Я бы на его месте попробовал себя в Европе и поиграл в Лиге чемпионов. Кто знает, когда к нам вернутся еврокубки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

