«Лацио» — «Интер»: стартовые составы команд на финал Кубка Италии — 2025/2026

Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Италии сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Мотта, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Тейлор, Башич, Габаррон, Нослин, Дзакканьи, Исаксен.

«Интер»: Мартинес, Биссекк, Бастони, Аканджи, Барелла, Думфрис, Зелиньски, Димарко, Сучич, Тюрам, Мартинес.

В 1/2 финала миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале прошлого сезона «Милан» со счётом 1:0.